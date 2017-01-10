В результате ДТП травмирован водитель автомобиля «Тoyota carina», у него гематома теменной области, ушиб шейного отдела позвоночника, ссадина коленного сустава, ушиб грудной клетки.
|
Новости дня
В Северодвинске штормовой ветер сорвал обшивку с балкона
Гимнастка из Архангельска получила звание "Заслуженного мастера спорта России"
В Котласском районе в ДТП мужчина получил травмы по вине пьяного водителя
В Северодвинске водитель такси избил полицейского
|
Пятница, 20 января, 11:16
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/20/48657.html
|
В Котласском районе в ДТП мужчина получил травмы по вине пьяного водителя
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
ДТП произошло 19 января в 20:55 на 11 км автодороги «Котлас-Коряжма-Виледь-Ильинско-Подомское». Нетрезвый водитель, управляя автомобилем «Мitsubishi L-200» выехал на "встречку" и столкнулся с едущей ему навстречу «Тoyota carina».
В результате ДТП травмирован водитель автомобиля «Тoyota carina», у него гематома теменной области, ушиб шейного отдела позвоночника, ссадина коленного сустава, ушиб грудной клетки.
|
Главное
20 января в Архангельской области вновь ожидается метель и гололедСегодня 09:16
В Поморье вместо крещенских морозов пришел штормВчера 14:36
"Венецианские львы" из архангельской глубинки: "Новая газета" навестила экс-почтальона Тряпицына и "философа" КолобкаВчера 12:34
Евменов сменил Ковалева. Бажанова сменит Евменова?Вчера 10:48
Чем крупнее застройщик – тем гибче ценовая политикаВчера 09:00
Происшествия
В Северодвинске штормовой ветер сорвал обшивку с балконаСегодня 10:28
В Северодвинске водитель такси избил полицейскогоСегодня 10:04
В Архангельска мужчина погиб при пожаре в собственном автомобилеСегодня 09:47
Жителя Виноградовского района подозревают в изнасиловании малолетнего пасынкаСегодня 09:41
Последствия шторма: в Северодвинске стрела строительного крана нависла над входом в школуВчера 15:10
Опрос
20 января в Архангельской области вновь ожидается метель и гололед
На содержание снежных свалок у городского бюджета уходит 3,3 млн рублей
В Архангельске нашли алмаз весом в 30 каратов
В Поморье вместо крещенских морозов пришел шторм
Чем крупнее застройщик – тем гибче ценовая политика
Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в декабре 2016 года
АЦБК начал строительство новой выпарной станции
В 2016 г. «Лесозавод 25» увеличил объем производства древесных гранул на 23%
Пенсионеры Поморья начнут получать выплату в 5000 с 13 января
Евменов сменил Ковалева. Бажанова сменит Евменова?
Пятница 13-е. Пять лет без Михальчука. С Игорем Орловым
24 вместо 31. Избирательные округа в Поморье нарежут по-новому
Прогноз "Двины-Информ" сбылся. Дмитрий Таскаев на свободе
"Серый кардинал" архангельской политики. Сергей Ковалев ушел, чтобы вернуться?
В Северодвинске штормовой ветер сорвал обшивку с балкона
В Северодвинске водитель такси избил полицейского
В Архангельска мужчина погиб при пожаре в собственном автомобиле
Жителя Виноградовского района подозревают в изнасиловании малолетнего пасынка
Гимнастка из Архангельска получила звание "Заслуженного мастера спорта России"
Восемь игроков «Водника» сыграют на чемпионате мира
В Новодвинске на ринге сойдутся лучшие боксёры области
«Водник» в Иркутске встретился с вице-чемпионом прошлого сезона – «Байкал-Энергией»
В Каргополе лучшие звонари страны продемонстрируют мастерство колокольного искусства
В Архангельске покажут фильм "якутского Тарантино"
В Северном морском музее выступит пианист из Краснодара
Жителей Архангельска приглашают к участию в конкурсе чтецов
В Архангельске в Татьянин день пройдет концерт "История любви, звучащая в романсах"
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru