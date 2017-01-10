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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/20/48657.html

Происшествия

В Котласском районе в ДТП мужчина получил травмы по вине пьяного водителя

В Котласском районе в ДТП мужчина получил травмы по вине пьяного водителя
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
ДТП произошло 19 января в 20:55 на 11 км автодороги «Котлас-Коряжма-Виледь-Ильинско-Подомское». Нетрезвый водитель, управляя автомобилем «Мitsubishi L-200» выехал на "встречку" и столкнулся с едущей ему навстречу «Тoyota carina».

В результате ДТП травмирован водитель автомобиля «Тoyota carina», у него гематома теменной области, ушиб шейного отдела позвоночника, ссадина коленного сустава, ушиб грудной клетки.

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