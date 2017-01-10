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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/19/48640.html

Происшествия

Житель Устьянского района из-за неосторожного курения спалил дом родителей

Житель Устьянского района из-за неосторожного курения спалил дом родителей
18 января около 16-ти часов вечера в деревне Глухое Устьянского района загорелся частный дом. Уже через пять минут пожарные были на месте, однако дом полыхал открытым пламенем по всей площади.

- Создалась угроза рядом расположенному жилому дому, который принадлежит той же семье, - пояснил ст. инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Устьянского района Михаил Мартынов. – Когда-то младшее поколение построило рядом с родительским новый дом, так и получилось, что рядом на участке было два дома. В старом доме постоянно никто не жил.

Жилое строение удалось отстоять, но старый дом сгорел до основания. Что касается причины пожара, то вероятно, владелец дома допустил неосторожность при курении. Эта версия в числе приоритетных. Ведется расследование, - сообщает портал "Безопасность АО".

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