Сейчас по делу проводится следствие, за прошлое преступление злоумышленник получил 3 года и 3 месяца лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба регионального следкома.
|
Новости дня
В Архангельске молодая девушка стала виновницей ДТП
В Архангельске школьники продолжают борьбу за место в проекте "Умницы и умники" на Первом канале
Житель Устьянского района из-за неосторожного курения спалил дом родителей
"Венецианские львы" из архангельской глубинки: "Новая газета" навестила экс-почтальона Тряпицына и "философа" Колобка
|
Четверг, 19 января, 14:03
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/19/48638.html
|
Архангелогородец, осужденный за применение насилия к представителю власти, выкрикивал оскорбления во время судебного процесса
Фото Ивана Малыгина
42-летний неработающий житель Архангельска во время судебного заседания по обвининению его в применении насилия к представителю власти, унизил оскорбительными выражениями старшего помощника прокурора Архангельска.
Сейчас по делу проводится следствие, за прошлое преступление злоумышленник получил 3 года и 3 месяца лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба регионального следкома.
|
Главное
"Венецианские львы" из архангельской глубинки: "Новая газета" навестила экс-почтальона Тряпицына и "философа" КолобкаСегодня 12:34
Евменов сменил Ковалева. Бажанова сменит Евменова?Сегодня 10:48
Чем крупнее застройщик – тем гибче ценовая политикаСегодня 09:00
Экс-министр Илья Иванкин стал руководителем образования НАОВчера 17:04
Вандализм на Кегостровском кладбище. Некрополи остаются беззащитнымиВчера 14:45
Происшествия
В Архангельске молодая девушка стала виновницей ДТП Сегодня 13:08
Житель Устьянского района из-за неосторожного курения спалил дом родителейСегодня 12:38
Работники ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» предстанут перед судом за взяткуСегодня 11:33
В Архангельске сотрудник лечебного учреждения УФСИН подозревается в получении взятки от осужденногоСегодня 09:17
В Коношском районе сгорел нежилой домСегодня 07:51
Опрос
В Архангельске школьники продолжают борьбу за место в проекте "Умницы и умники" на Первом канале
"Венецианские львы" из архангельской глубинки: "Новая газета" навестила экс-почтальона Тряпицына и "философа" Колобка
В Крещенскую ночь северяне пытались унести домой святую воду, не пригодную для питья
19 января в Поморье ожидаются метели и гололед
Чем крупнее застройщик – тем гибче ценовая политика
Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в декабре 2016 года
АЦБК начал строительство новой выпарной станции
В 2016 г. «Лесозавод 25» увеличил объем производства древесных гранул на 23%
Пенсионеры Поморья начнут получать выплату в 5000 с 13 января
Евменов сменил Ковалева. Бажанова сменит Евменова?
Пятница 13-е. Пять лет без Михальчука. С Игорем Орловым
24 вместо 31. Избирательные округа в Поморье нарежут по-новому
Прогноз "Двины-Информ" сбылся. Дмитрий Таскаев на свободе
"Серый кардинал" архангельской политики. Сергей Ковалев ушел, чтобы вернуться?
В Архангельске молодая девушка стала виновницей ДТП
Житель Устьянского района из-за неосторожного курения спалил дом родителей
Работники ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» предстанут перед судом за взятку
В Архангельске сотрудник лечебного учреждения УФСИН подозревается в получении взятки от осужденного
«Водник» в Иркутске встретился с вице-чемпионом прошлого сезона – «Байкал-Энергией»
В Северодвинске пройдут соревнования по хоккею
Лыжница из Северодвинска примет участие в чемпионате мира
В Архангельске сыграли в "Юкигассен" - японскую снежную битву
Новогодний турнир по настольному теннису прошел в Архангельске
В Архангельске покажут фильм "якутского Тарантино"
В Северном морском музее выступит пианист из Краснодара
Жителей Архангельска приглашают к участию в конкурсе чтецов
В Архангельске в Татьянин день пройдет концерт "История любви, звучащая в романсах"
В "Малых Карелах" представлена выставка осветительных приборов Русского Севера
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru