Архангелогородец, осужденный за применение насилия к представителю власти, выкрикивал оскорбления во время судебного процесса Фото Ивана Малыгина 42-летний неработающий житель Архангельска во время судебного заседания по обвининению его в применении насилия к представителю власти, унизил оскорбительными выражениями старшего помощника прокурора Архангельска. Сейчас по делу проводится следствие, за прошлое преступление злоумышленник получил 3 года и 3 месяца лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба регионального следкома. Нашли ошибку? Выделите текст,

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