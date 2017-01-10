Работники ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» предстанут перед судом за взятку 38-летний Сергей Климовский был начальником отдела материально-технического снабжения ООО «РН-Архангельскнефтепродукт». В период с 2008 по 2014 год он при посредничестве своих подчиненных получил более 1 млн рублей за то, что обеспечивал беспрепятственное подписание договоров поставки материально-технических ресурсов с девятью различными организациями. В отношении Климовского избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении его пособников Сергея Владимирова и Эдуарда Проскурякова - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Нашли ошибку? Выделите текст,

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