В результате пожара повреждены 2 квартиры на 1-м и 2-ом этажах, закопчён подъезд по всей площади. Пожар ликвидирован в 04:30, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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Четверг, 19 января, 09:30
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/19/48631.html
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В Коношском районе сгорел нежилой дом
Фото из архива пресс-службы регионального управления МЧС
19 января в 03:44 произошел пожар в нежилом двухэтажном доме в Коноше на улице Советской, 25. Пострадавших нет.
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