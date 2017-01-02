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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/18/48628.html

Происшествия

В Поморье проверили более трёх тысяч владельцев оружия

В Поморье проверили более трёх тысяч владельцев оружия
Фото пресс-службы Росгвардии
В Управлении Росгвардии по Архангельской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Оружие», в котором были задействованы сотрудники лицензионно-разрешительной службы и органов внутренних дел.

За время операции, которая продлилась 11 дней, на территории области проверено свыше 3000 владельцев оружия. Особое внимание в ходе проверки уделялось лицам, нарушившим правила в сфере оборота оружия, такие как условия его хранения, продления регистрации на право ношения и хранения оружия и другие.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия составлено 187 протоколов об административных правонарушениях. У нарушителей изъято 172 единицы оружия и 154 патрона.

Помимо работы с владельцами легального оружия, сотрудники подразделений ЛРР регионального управления Росгвардии проводили работу по изъятию оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, находящихся в незаконном обороте. Всего изъято 16 единиц оружия, одно взрывное устройство, 400 грамм охотничьего пороха, также изъята одна единица оружия, находившегося в розыске. Добровольно сдано две единицы оружия, не состоящего на учёте. Возбуждено три уголовных дела по ч.1 ст.222 УК РФ.

В декабре во время обыска у жителя Архангельска были изъяты граната Ф-1 со взрывателем, пистолет ТТ и десять патронов к нему калибра 7,62.

А в Плесецком районе в квартире у местного жителя во время проверочных мероприятий обнаружен целый арсенал незарегистрированного оружия: девять единиц нарезного и одна единица гладкоствольного оружия, шесть штук патронов калибра 7,62 и 20 патронов 20 калибра. Мужчина долго собирал свою коллекцию в старых деревнях в заброшенных или сгоревших домах, а хранил под полом в своей квартире.

В рамках проводимых на территории Архангельской области мероприятий по выплате вознаграждений за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ от жителей региона на возмездной основе принято шесть единиц оружия, 54 патрона и 1870 грамм взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Архангельской области.

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