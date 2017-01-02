В Архангельске обогреватель стал причиной пожара в квартире

Около 2.00 на улице Победы загорелся двухэтажный деревянный дом коридорного типа 1930 года постройки.

Ввиду ветхого состояния дом был расселен, но на момент пожара в трех комнатах там проживали три человека – два брата и их мать. Огонь разгорелся в одной из комнат, где в это время спал мужчина. Люди эвакуировались самостоятельно. Пожарным ПЧ-78 удалось быстро затушить возгорание, повреждена одна комната.

Печи в ветхой двухэтажке давно разрушены, немногочисленные жильцы обогревались при помощи электроплиток и обогревателей – масляных и воздушных, с открытой спиралью. Термические повреждения удлинителя, к которому были подключены обогреватели, указывают на то, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети, сообщает arh112.