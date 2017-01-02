В гимназии Новодвинска сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ударившего сотрудницу гимназии

17 января около 14 часов на пульт охраны Новодвинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в здании городской гимназии.



Наряд группы задержания незамедлительно прибыл на объект, где к сотрудникам вневедомственной охраны обратился вахтер образовательного учреждения и пояснил, что между неизвестным гражданином и одной из сотрудниц гимназии возник конфликт, во время которого мужчина ударил по лицу женщину.

При отработке прилегающей территории сотрудниками Росгвардии был установлен и задержан схожий по приметам мужчина 1969 года рождения. Потерпевшая узнала своего обидчика. Участковым уполномоченным в отношении задержанного составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). По данному факту проводится проверка, - сообщает группа информации и общественных связей Управления Росгвардии по Архангельской области.