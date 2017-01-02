Ночью в Вельске УАЗик сгорел от короткого замыкания Зарево от огня около часа ночи заметила соседка владельца и сразу же позвонила пожарным. К моменту приезда автомобиль был полностью охвачен огнем, внутренности выгорели – и о восстановлении авто речи уже не идет. Огонь возник в подкапотном пространстве, где пожарным дознавателем были выявлены все признаки короткого замыкания проводки, идущей от аккумулятора, - сообщает портал "Безопасность АО". Нашли ошибку? Выделите текст,

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