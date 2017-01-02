Огонь возник в подкапотном пространстве, где пожарным дознавателем были выявлены все признаки короткого замыкания проводки, идущей от аккумулятора, - сообщает портал "Безопасность АО".
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Среда, 18 января, 13:47
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/18/48619.html
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Ночью в Вельске УАЗик сгорел от короткого замыкания
Зарево от огня около часа ночи заметила соседка владельца и сразу же позвонила пожарным. К моменту приезда автомобиль был полностью охвачен огнем, внутренности выгорели – и о восстановлении авто речи уже не идет.
Огонь возник в подкапотном пространстве, где пожарным дознавателем были выявлены все признаки короткого замыкания проводки, идущей от аккумулятора, - сообщает портал "Безопасность АО".
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