В Вилегодском районе семья осталась без дачи из-за пожара Ранним утром семья проснулась от запаха дыма и характерных звуков пожара. Хозяин попытался потушить огонь самостоятельно, но не справился и семье пришлось эвакуироваться, захватив с собой самое необходимое. В результате дом получил серьезные повреждения. К счастью, у семьи есть постоянное жилье, а деревянный домик использовался в качестве дачи. По словам хозяина дома, вероятная причина пожара - неисправный тройник.



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