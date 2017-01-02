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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/18/48618.html

Происшествия

В Вилегодском районе семья осталась без дачи из-за пожара

В Вилегодском районе семья осталась без дачи из-за пожара
Ранним утром семья проснулась от запаха дыма и характерных звуков пожара. Хозяин попытался потушить огонь самостоятельно, но не справился и семье пришлось эвакуироваться, захватив с собой самое необходимое.

В результате дом получил серьезные повреждения. К счастью, у семьи есть постоянное жилье, а деревянный домик использовался в качестве дачи. По словам хозяина дома, вероятная причина пожара - неисправный тройник. 

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