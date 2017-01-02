В Архангельске виновник ДТП возместил ущерб после ареста судебными приставами его счетов

У судебных приставов областного центра находилось дело в отношении гражданина П. о взыскании с него более 50 тысяч рублей материального вреда, причинённого в результате ДТП.

Добровольно же исполнять судебное решение и возвращать ущерб потерпевшей стороне мужчина не торопился.

Судебный пристав-исполнитель установил, что на имя гражданина П. открыты расчётные счета и ему принадлежит автомобиль «ВАЗ 21140».

Приставом был наложен запрет на проведение регистрационных действий с машиной и наложен арест на деньги, находящиеся на счетах.

Узнав об этом, должник буквально на следующий день подошёл к судебным приставам и заплатил полностью всю сумму долга. С его слов, он не захотел быть обременён принудительными мерами.

В результате, взыскатель получил причитающиеся по суду денежные средства, сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.