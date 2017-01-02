В посёлке Удимский мужчина зарубил друга детства

16 января этого года утром прохожий обнаружил у дома в поселке Удимский тело 42-летнего мужчины с рублеными ранениями головы и тела.

В ходе следственно- оперативных действий, проведенных совместно с органами полиции, установлен и задержан 48-летний местный житель.По версии следствия, подозреваемый в гостях у потерпевшего употреблял спиртные напитки. В ходе ссоры на почве личной неприязни подозреваемый нанес потерпевшему удары топором, после чего вывез тело на санках от дома.В ходе допроса подозреваемый пояснил, что не помнит событий застолья, так как у него после употребления спиртного бывают провалы в памяти. Его сожительница пояснила, что спала и не слышала, что происходило в доме.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пересечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.