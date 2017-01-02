В Мезенском районе мужчина убил отчима в ходе пьяной ссоры Алексей Сметанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим отчимом. Разозлившись, он нанес несчастному более 20 ударов металлическим ломом по голове и телу, после чего мужчина скончался. Трагедия произошла 28 августа 2016 года. Сменанин заключен под стражу, а уголовное дело направлено в Лешуконский районный суд, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 10:11