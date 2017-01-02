В одном из кафе Ненецкого автономного округа отравились дети

6 января 2017 года 12 детей в возрасте от 7 до 13 лет, проживающих в интернате в поселке Каратайка Ненецкого автономного округа, принимавших пищу в кафе- столовой Каратайского потребительского общества, были госпитализированы в Ненецкую окружную больницу с симптомами пищевого отравления.

В результате исследования проб из помещения указанной столовой обнаружены патогенные энтеробактерии (Salmonella enteritidis). По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производятся допросы, назначена судебно- медицинская экспертиза. Дети в настоящее время находятся в больнице на лечении. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Дело принято к производству Нарьян- Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.