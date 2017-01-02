От полученных травм молодой человек скончался на месте ДТП, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Вторник, 17 января, 18:04
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/17/48609.html
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В Верхнетоемском районе грузовик переехал мужчину, лежащего на проезжей части
16 января в половину девятого вечера на 117 км автодороги Усть-Вага-Ядриха водитель грузовика наехал на пешехода, который по непонятным причинам лежал на проезжей части.
От полученных травм молодой человек скончался на месте ДТП, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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