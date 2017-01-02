На Кегострове вандалы испортили надгробия на могилах северных летчиков

В ночь с 12 на 13 января злоумышленники украли с могил надгробия, изготовленные из лопастей авиационных винтов.

Пропажа обнаружилась в субботу, когда на кладбище пришли местные жители, чтобы помянуть умерших. Тогда же на происшествие отреагировали полиция и прокуратура.

Судя по характеру преступления, вандалы действовали организованно. Ведь некоторые лопасти были довольно большими и тяжёлыми, а могилы авиаторов располагаются в разных частях кладбища.

По мнению кегостровцев, при хищении памятников использовалась лёгкая грузовая техника, а вандалы не были жителями острова. То обстоятельство, что «на континент» с Кегострова сейчас ведёт ледовая переправа, должно было сыграть на руку преступникам. Причём, они пытались вывезти гораздо больше, только не все памятники смогли вырвать из бетонных оснований, сообщает ИА «Регион 29».