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На Кегострове вандалы испортили надгробия на могилах северных летчиков

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Вторник, 17 января, 13:31

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/17/48600.html

Происшествия

На Кегострове вандалы испортили надгробия на могилах северных летчиков

На Кегострове вандалы испортили надгробия на могилах северных летчиков
Фото Артема Келарева
В ночь с 12 на 13 января злоумышленники украли с могил надгробия, изготовленные из лопастей авиационных винтов.

Пропажа обнаружилась в субботу, когда на кладбище пришли местные жители, чтобы помянуть умерших. Тогда же на происшествие отреагировали полиция и прокуратура.
Судя по характеру преступления, вандалы действовали организованно. Ведь некоторые лопасти были довольно большими и тяжёлыми, а могилы авиаторов располагаются в разных частях кладбища. 

По мнению кегостровцев, при хищении памятников использовалась лёгкая грузовая техника, а вандалы не были жителями острова. То обстоятельство, что «на континент» с Кегострова сейчас ведёт ледовая переправа, должно было сыграть на руку преступникам. Причём, они пытались вывезти гораздо больше, только не все памятники смогли вырвать из бетонных оснований, сообщает ИА «Регион 29».

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