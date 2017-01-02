В Устьянском районе экс-полицейские похитили невиновного, пытаясь заставить его сознаться в преступлении

В следственном комитете завершено расследование уголовных дел по обвинению двух бывших сотрудников полиции из Устьянского района. Один из них обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, второй - в халатности.

15 марта прошлого года начальник полиции расследовал разбойное нападение. Он рассказал своему знакомому о возможной причастности к преступлению 33-летнего местного жителя и попросил его поговорить с мужчиной на эту тему.

Он организовал им встречу на крыльце здания ОМВД по Устьянскому району. Исполнитель просьбы начальника полиции избил "подозреваемого", затолкал в багажник и отвез в гараж, где бил по голове молотком и требовал признаться в преступлении, которого тот не совершал.

От подозреваемого в похищении поступило заявление о явке с повинной, в котором он объяснил свои действия личной инициативой. После этого «подозреваемый» в разбойном нападении написал заявление о явке с повинной, он его отпустил. Примечательно, что в суде похититель и потерпевший примирились, в связи с чем уголовное дело было прекращено.

Обвиняемые- бывшие сотрудники полиции, свою вину не признали, пояснив, что не видели как потерпевшего насильно помещали в транспортное средство.

Разбойное нападение, произошедшее 12 декабря 2015 года в деревне Тарасонаволоцкая Устьянского района, до сих пор не раскрыто, - сообщает пресс-служба регионального следкома.