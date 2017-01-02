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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/17/48590.html

Происшествия

В Няндоме молодые люди убили человека в попытке добыть алкоголь

В Няндоме молодые люди убили человека в попытке добыть алкоголь
Фото Ивана Малыгина
13 января утром в одной из квартир дома в Няндоме было найдено тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Также в квартире находился 66-летний пенсионер в состоянии комы.

У погибшего закрытая травма грудной клетки с переломами ребер и повреждениями внутренних органов. Подозреваемые - трое двадцатилетних жителей Няндомы.

По версии следствия, молодые люди пришли в гости к потерпевшим (кстати, любителям спиртного) и  стали требовать у них полученную пенсию и алкоголь. Получив отказ, они избили мужчин руками, ногами, а также всем, что попалось под руку. Денег они так и не нашли, выпили весь алкоголь и убрались с места преступления. 

Полицию вызвал сосед, через окно увидевший лежащих на полу пострадавших. Подозреваемые задержаны и дали признательные показания, - сообщает пресс-служба регионального следкома.

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