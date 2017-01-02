В Няндоме молодые люди убили человека в попытке добыть алкоголь

У погибшего закрытая травма грудной клетки с переломами ребер и повреждениями внутренних органов. Подозреваемые - трое двадцатилетних жителей Няндомы.
По версии следствия, молодые люди пришли в гости к потерпевшим (кстати, любителям спиртного) и стали требовать у них полученную пенсию и алкоголь. Получив отказ, они избили мужчин руками, ногами, а также всем, что попалось под руку. Денег они так и не нашли, выпили весь алкоголь и убрались с места преступления.
Полицию вызвал сосед, через окно увидевший лежащих на полу пострадавших. Подозреваемые задержаны и дали признательные показания, - сообщает пресс-служба регионального следкома.