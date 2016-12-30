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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/17/48589.html

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В Архангельске молодые люди совершили разбойное нападение на таксиста

В Архангельске молодые люди совершили разбойное нападение на таксиста
Поздним вечером 15 января в полицию позвонил водитель такси, который сообщил, что на него напали неизвестные и угнали автомобиль. Потерпевший подробно описал злоумышленников.

Таксист пояснил, что приехал на обычный заказ, в салон сели двое молодых людей. Когда автомобиль прибыл по адресу, один из пассажиров неожиданно приставил к шее водителя нож и стал требовать деньги. Таксист смог быстро сориентироваться, выхватил нож у злоумышленника и выскочил из машины. Второй пассажир попытался его догнать, но заметив неподалеку людей, остановился. Завладев автомобилем, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

В городе был объявлен план "Перехват". В одном из дворов на острове Краснофлотском обнаружились молодые люди, подходящие под описание. У одного из них был обнаружен принадлежавший потерпевшему мобильный телефон и навигатор из салона его автомобиля.

Угнанный автомобиль с механическими повреждениями был обнаружен при дальнейших поисках. Из салона пропали электронные устройства, личные вещи и документы водителя, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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