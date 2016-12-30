Вода в нескольких крещенских купелях Поморья оказалась непригодной для купания

В преддверии Крещения региональный Роспотребнадзор проверил воду в планируемых местах купания.

Где именно планировалось организовать купели к празднику - смотрите здесь.

А вот эти места проверку не прошли. Вода, отобранная специалистами в Маймаксе, в районе улицы Сибирская 52; в деревне Конецдворье, в районе Храма всех Святых МО «Островное», МО «Боброво - Лявленское», деревня Новинки, не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Управление Роспотребнадзора информирует, что купание в воде, не соответствующей требованиям гигиенических нормативов, может привести к развитию инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний.