Архангелогородец заблокировал соседям путь к выходу из подъезда Воскресным утром в службу спасения и в полицию поступили обращения архангелогородцев, проживающих в доме №5 по улице Пушкинской. Люди боялись выходить из квартир из-за огромного ротвейлера, оккупировавшего лестничную площадку. Выяснилось, что собака принадлежит одному из жильцов, который в состоянии алкогольного опьянения выставил питомца за дверь и уснул. Спасатели разбудили нерадивого хозяина, впустили собаку в квартиру и провели с мужчиной профилактическую беседу. Нашли ошибку? Выделите текст,

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