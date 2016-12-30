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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/16/48576.html

Происшествия

У жителя Северодвинска в сауне украли банковскую карту

У жителя Северодвинска в сауне украли банковскую карту
Днём 14 января в Северодвинске у посетителя сауны была похищена банковская карта.

А спустя непродолжительное время поступило и сообщение о снятии с неё денег – владелец лишился  пяти тысяч рублей.

По факту ведётся расследование, - сообщает портал "Северная неделя".

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