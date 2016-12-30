В Поморье горели столярный цех и сауна

14 января в деревне Левковка произошел пожар в частном столярном цехе. На момент прибытия пожарных объект был закрыт, работы не проводились. Чтобы попасть внутрь, пришлось вскрывать металлическую дверь.

Очаг возгорания находился внутри каркасного строения размером 18х12 м. Из-за большой горючей загрузки (в цеху хранились запасы ДВП, фанеры, доски) огонь распространялся очень быстро, поэтому на помощь заостровским пожарным пришлось направить дополнительные силы из Архангельска. Столярный цех и находящиеся в нем станки для деревообработки удалось спасти. Причина пожара устанавливается.

Около 20 часов на улице Шабалина в Архангельске начался пожар в сауне, расположенной на 2 этаже двухэтажного шлакоблочного здания. Пожарные эвакуировали из горящего помещения пятерых человек, никто из них не пострадал. Наибольшие термические повреждения сосредоточены в районе электрощитка. Причина пожара связана с коротким замыканием кабеля на вводе в элетрощиток, - сообщает портал "Безопасность АО".