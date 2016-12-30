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Застройщик ЖК "Ленинградский" использовал 15 миллионов средств дольщиков не по назначению

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/16/48574.html

Происшествия

Застройщик ЖК "Ленинградский" использовал 15 миллионов средств дольщиков не по назначению

Застройщик ЖК "Ленинградский" использовал 15 миллионов средств дольщиков не по назначению
Фото Ивана Малыгина
По результатам проведенной прокуратурой проверки расходования средств участников долевого строительства ООО «Стройресурс» по объекту ЖК «Ленинградский» выявлен факт нецелевого расходования денежных средств директором этого Общества.

Установлено, что застройщиком ООО «Стройресурс» осуществляется строительство объекта «Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения» по улице Воронина в Архангельске (ЖК «Ленинградский»).

До настоящего времени условия заключенных договоров об участии в долевом строительстве многоквартирного дома не выполнены, строительство объекта не ведется.
При этом в период с января по март 2016 года директором ООО «Стройресурс» Андреем Колмаковым допущено расходование средств дольщиков ООО «Стройресурс» в сумме 15,1 млн. рублей не по целевому назначению, что привело к нарушению прав участников долевого строительства ЖК «Ленинградский», а также нанесло существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства в сфере долевого строительства.

В этой связи прокуратурой города материалы проверки направлены в УМВД России по г. Архангельску для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, рассмотрев которые, следственный орган возбудил уголовное дело за злоупотребление полномочиями в отношении директора ООО «Стройресурс» Колмакова А.А, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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