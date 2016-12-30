Застройщик ЖК "Ленинградский" использовал 15 миллионов средств дольщиков не по назначению

Установлено, что застройщиком ООО «Стройресурс» осуществляется строительство объекта «Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения» по улице Воронина в Архангельске (ЖК «Ленинградский»).
До настоящего времени условия заключенных договоров об участии в долевом строительстве многоквартирного дома не выполнены, строительство объекта не ведется.
При этом в период с января по март 2016 года директором ООО «Стройресурс» Андреем Колмаковым допущено расходование средств дольщиков ООО «Стройресурс» в сумме 15,1 млн. рублей не по целевому назначению, что привело к нарушению прав участников долевого строительства ЖК «Ленинградский», а также нанесло существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства в сфере долевого строительства.
В этой связи прокуратурой города материалы проверки направлены в УМВД России по г. Архангельску для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, рассмотрев которые, следственный орган возбудил уголовное дело за злоупотребление полномочиями в отношении директора ООО «Стройресурс» Колмакова А.А, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.