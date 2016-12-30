В результате ДТП пострадали 8 человек: водитель и пассажир легковушки, а также 6 пассажиров автобуса – у всех множественные ушибы и ссадины, сообщает региональная ГИБДД.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/16/48573.html
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В Плесецком районе в ДТП пострадало 8 человек
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
14 января в 14:05 на подъезде к Плесецку 64-летний водитель «Богдан-2111» выехал на встречку и столкнулся с автобусом маршруту № 105 (Савинский – Плесецк).
В результате ДТП пострадали 8 человек: водитель и пассажир легковушки, а также 6 пассажиров автобуса – у всех множественные ушибы и ссадины, сообщает региональная ГИБДД.
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