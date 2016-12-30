В Плесецком районе в ДТП пострадало 8 человек Фото пресс-службы регионального УГИБДД 14 января в 14:05 на подъезде к Плесецку 64-летний водитель «Богдан-2111» выехал на встречку и столкнулся с автобусом маршруту № 105 (Савинский – Плесецк). В результате ДТП пострадали 8 человек: водитель и пассажир легковушки, а также 6 пассажиров автобуса – у всех множественные ушибы и ссадины, сообщает региональная ГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 12:41