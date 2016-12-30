В поселке Усть- Ваеньга задержан мужчина, задушивший своего гостя

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя поселка Усть- Ваеньга, подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, 15 января 2017 года вечером в частном доме в поселке Усть- Ваенга в ходе совместного употребления спиртных напитков подозреваемый на почве личной неприязни задушил гостя- 65-летнего пенсионера.

После совершения преступления подозреваемый вышел на улицу и попросил прохожего вызвать бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. От него поступило заявление о явке с повинной, в котором он пояснил, что нетрезвый пенсионер стал вести себя агрессивно, и он задушил его руками, - сообщает пресс-служба регинального следкома.