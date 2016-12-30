Хоккеист "Водника" Александр Тюкавин получил травму во время игры

15 января в Хабаровске «Водник» провел свой первый матч в рамках второго этапа Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги.



Ему противостояла лучшая команда Восточной группы, главный претендент за золотые медали в этом сезоне – «СКА-Нефтяник». Армейцы уверенно переиграли архангелогородцев – 11:1. Единственный мяч у нас забил Иван Козлов.

Кроме того, что ледовая дружина с берегов Северной Двины потерпела поражение на Дальнем Востоке, она еще лишилась одного из своих лидеров.

В середине второго тайма в ходе игрового столкновения разрыв ключицы и перелом нижней челюсти получил Александр Тюкавин. По предварительной информации он выбыл из строя на два месяца.

Стоит отметить, что на данный момент в лазарете у желто-зеленых уже находится Дмитрий Попутников, который получил травму в начале этого года. Следующий матч «Водник» проведет 18 января в Иркутске, где встретится с местной «Байкал-Энергией». Начало в 14:00, сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта.