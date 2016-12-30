В результате пожара повреждены потолок и стены строения изнутри. Пожар ликвидирован в 15:04. Для ликвидации пожара выезжали расчёты ОП ПЧ-55. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Архангельской области.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/16/48565.html
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В Холмогорском районе произошел пожар в операторской автозаправки
15 января около 14:15 на 134 километре трассы М-8 в Брин-Наволоке произошло возгорание в операторской АЗС № 52, принадлежащей «НК «Роснефть».
В результате пожара повреждены потолок и стены строения изнутри. Пожар ликвидирован в 15:04. Для ликвидации пожара выезжали расчёты ОП ПЧ-55. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Архангельской области.
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