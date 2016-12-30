Убийственная любовь: северодвинец "заказал" девушку, не отвечающую ему взаимностью

Следственными органами завершено предварительное следствие по обвинению 29-летнего жителя города Северодвинска в организации причинения тяжкого вреда здоровью, и пособничество в его совершении по найму.

По версии следствия, 56-летний предприниматель на протяжении нескольких лет оказывал знаки внимания 36- летней северодвинке, которая отвергала его ухаживания. Мужчина обратился к знакомому с предложением за 600 тысяч рублей покалечить женщину, рассчитывая на то, что, лишившись возможности себя обеспечивать, она станет зависима от него материально, и он заслужит ее расположение.

В ноябре 2015 года исполнитель на улице напал на женщину и нанес той один удар молотком по голове и несколько ударов ногами по туловищу. Потерпевшая оказала активное сопротивление, в связи с чем каких-либо существенных повреждений ей причинено не было. Заказчик оказался недоволен результатом, заплатил посреднику 100 тысяч рублей, потребовал повторить нападение и убить женщину. В свою очередь посредник, не желая свершать убийство, дал исполнителю указание причинить женщине телесные повреждения, но не лишать ее жизни.

18 декабря 2015 года исполнитель преступления в подъезде жилого дома напал на потерпевшую и нанес той три удара ножом. Пострадавшая оказала сопротивление, завязалась борьба, в ходе которой она смогла отобрать нож, и лишь после того, как на лестничную площадку выбежали соседи, нападавший скрылся с места преступления. Через два дня потерпевшая скончалась от полученных ранений в больнице. После этого заказчик выплатил посреднику 200 тысяч рублей, остальную часть денежных средств выплачивать отказался, - сообщает пресс-служба регионального следкома.