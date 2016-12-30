В Вилегодском районе директор школы обвиняется в присвоении ста тысяч рублей Фото Ивана Малыгина Заместителем прокурора Вилегодского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МОУ «Фоминская средняя общеобразовательная школа» Галины Поповой, обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение вверенного имущества, совершенное с использованием служебного положения). Установлено, что Попова с 05.08.2010 по 06.09.2013, в нарушение принятых в учреждении локальных актов, Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений образования МО «Вилегодский муниципальный район», согласно которым надбавки стимулирующего характера для руководителей образовательных учреждений устанавливаются районным отделом образования, издавала приказы о начислении себе различных доплат и премий за счет экономии фонда заработной платы и материальной помощи. Всего она незаконно присвоила около 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба региона. Нашли ошибку? Выделите текст,

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