Житель Вычегодского района напал на несовершеннолетнего и похитил у него часы

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя поселка Вычегодский, подозреваемого в грабеже с применением насилия.

По версии следствия, 15 декабря прошлого года вечером в подъезде жилого дома в поселке Вычегодский подозреваемый потребовал у 16-летнего юноши отдать ему наручные часы. Получив отказ, ударил потерпевшего рукой в грудь и снял с того часы стоимостью 1 тысяча рублей. С похищенным с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он пояснил, что ему нужны были деньги для приобретения спиртного. Похищенные часы он продал, - сообщает пресс-служба регионального следкома.