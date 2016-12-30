Пострадавших нет. В результате пожара повреждена кабина и моторный отсек автомобиля. Пожар ликвидирован в 10:15, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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Суббота, 14 января, 10:52
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/14/48550.html
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В поселке Русковера горел "КАМАЗ"
13 января в 09:09 по адресу поселка Русковера МО"Шилегское" произошел пожар в а/м "КАМАЗ".
Пострадавших нет. В результате пожара повреждена кабина и моторный отсек автомобиля. Пожар ликвидирован в 10:15, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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