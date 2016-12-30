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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/13/48544.html

Происшествия

Трое архангелогородцев спасли девушку, пострадавшую при пожаре

Трое архангелогородцев спасли девушку, пострадавшую при пожаре
Накануне около 11 часов трое жителей Архангельска проходили по улице Дзержинского мимо 9-этажного дома, бывшего общежития. Внимание прохожих привлек густой черный дым, идущий из окна на 5 этаже. Из соседних окон люди просили о помощи.

Одна женщина сообщила, что в соседних комнатах находятся люди, а дверь в блок-секцию, которая объединяет 8 комнат, закрыта на замок. Сама она открыть дверь не может – мешает дым, вся надежда – на помощь очевидцев. Женщина сбросила им ключи от блок-секции.

Уговаривать молодых людей не пришлось - подобрав ключи, они поднялись по лестнице на 5 этаж, открыли дверь в секцию, и в кромешном дыму обнаружили лежащую на полу девушку. По-видимому, она пыталась выйти на улицу, но путь к спасению ей преградила закрытая дверь. Надышавшись дымом, она потеряла сознание. Пострадавшую вынесли на свежий воздух и передали в скорую помощь. При этом спасатели не забыли плотно прикрыть за собой дверь в квартиру, чтобы избежать притока кислорода к огню и дальнейшего развития пожара. Помощь пришла вовремя – под контролем медиков девушка, получившая серьезное отравление дымом, пришла в сознание. Девушку госпитализировали в областную больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Очаг пожара находился в комнате пострадавшей. Что именно привело к возгоранию, сейчас выясняется. Комната полностью выгорела, остальные жилые помещения удалось спасти, - сообщает портал "Безопасность АО".

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