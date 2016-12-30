В Вельске нашли девушку-экстремистку В ноябре 2014 года 22-летняя жительница Вельского района разместила а социальной сети "Вконтакте" на странице "Подслушано в Вельске" комментарии, содержащие высказывания с унизительными характеристиками и отрицательными эмоциональными оценками групп лиц по признаку национальности. От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома. Нашли ошибку? Выделите текст,

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