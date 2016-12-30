В Архангельске башня-склад на Новгородском находится в аварийном состоянии

Прокуратурой Архангельска проведена проверка по факту нахождения в аварийном состоянии здания башни-склада, расположенного по проспекту Новгородский, д. 173, стр. 1.

Установлено, что на протяжении длительного времени собственником имущества – ООО «Новолес» не исполнялись требования законодательства, направленные на содержание данного объекта в состоянии, отвечающем требованиям безопасности.

Сложившаяся ситуация создает угрозу жизни и здоровью граждан, в особенности находящихся в непосредственной близости воспитанников учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей.

В этой связи прокурор Архангельска обратился в суд с требованием об обязании ООО «Новолес» организовать и провести мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций здания башни-склада.

Новодвинским городским судом требования прокурора удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.