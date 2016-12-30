В Архангельске при ремонте проезжей части пострадали два человека Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области В 13:40 на улице Розинга водитель автомобиля «Грейт Вол» допустил наезд на двух рабочих, которые производили обследование сети ливневой канализации и не обозначили место проведения дорожных работ соответствующими ограждениями и знаками. В результате ДТП двое мужчин 1983 и 1968 года рождения с различными травмами были госпитализирован, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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