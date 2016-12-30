В результате наезда у пострадавшей диагностированы ушибы, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Пятница, 13 января, 12:55
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/13/48536.html
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В Северодвинске в ДТП постарадала женщина
Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области
В Северодвинске напротив дома 2 по проспекту Морской под колеса автомобиля «Киа Спортейдж» попала 55-летняя женщина, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда у пострадавшей диагностированы ушибы, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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