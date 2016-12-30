В Архангельске бывшего сотрудника УМВД подозревают в присвоении крупной суммы Фото Ивана Малыгина Следственными органами ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Архангельской области» выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности, предусмотренный ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение). По версии следствия, в 2013- 2015 г.г. начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Архангельской области» неоднократно давал указания подчиненным сотрудникам составлять фиктивные рапорта о необходимости оказания материальной помощи. В последующем издавались приказы о премировании, на основании которых сотрудникам выплачивались денежные средства, которые они передавали начальнику. В результате указанных действий у УМВД России по Архангельской области похищено 200 тысяч рублей.



Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация. Производится сбор доказательственной базы, - сообщает пресс-служба регионального следкома. Нашли ошибку? Выделите текст,

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