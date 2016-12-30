Житель Архангельска отправится под суд за вождение в пьяном виде

34-летний архангелогородец Александр Лысцев обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Лысцев, лишенный водительского удостоверения и неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в октябре 2016 года вновь задержан сотрудниками ГИБДД при управлении автомобилем в состоянии опьянения.

При задержании Лысцев не выполнил требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, в связи с чем они вынуждено применили огнестрельное оружие. После того, как у транспортного средства пробили колеса, Лысцев остановил его на автодороге М-8 «Холмогоры», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.