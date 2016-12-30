В результате пожара строение значительно повреждено огнем. Пожар ликвидирован в 05:30, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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Пятница, 13 января, 09:19
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/13/48528.html
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В Пинежском районе горел частный лесопильный цех
Фото из архива пресс-службы регионального управления МЧС
13 января в 01:13 в деревне Кушкопола произошел пожар в частном лесопильном цехе. Пострадавших нет.
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