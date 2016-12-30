В Архангельске заведено уголовное дело на мастера-татуировщика

Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя.



По версии следствия, в октябре 2016 года подозреваемый, оказывая 20-летнему клиенту центра услугу по выполнению татуировки на руке, использовал не стерилизованные инструменты.

Из-за этого у мужчины образовалась флегмона левой кисти и левого предплечья (гнойное воспаление). В результате оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья, он был вынужден лечь в больницу.

В арендованном помещении, где подозреваемый оказывал услуги без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, следователем произведен осмотр, в ходе которого изъяты инструменты и необходимая документация.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью, причинного потерпевшему, сообщает пресс- служба Следственного управления Следственного комитета РФ по АО и НАО.