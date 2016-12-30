В результате легковушка столкнулась со встречным автомобилем КАМАЗ-6522. Водитель «Дэу» отделался ушибами груди и голеностопа, сообщает региональная ГИБДД.
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Четверг, 12 января, 16:33
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/12/48517.html
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Близ Котласа иномарка столкнулась с КАМАЗом
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
11 января в 18:10 на 463 километре автодороги «Урень – Шарья – Никольск – Котлас» водитель автомобиля «Дэу нексия» не справился с управлением и выехал на встречку.
В результате легковушка столкнулась со встречным автомобилем КАМАЗ-6522. Водитель «Дэу» отделался ушибами груди и голеностопа, сообщает региональная ГИБДД.
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