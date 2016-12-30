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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/12/48513.html

Происшествия

Вельские пожарные отстояли деревянный дом

Вельские пожарные отстояли деревянный дом
Накануне около 19 час. произошел пожар в 2-этажном деревянном доме в с.Долматово Вельского района. Из 8 квартир жилыми были 4, в них проживает 9 человек, из них трое – дети.

Уже спустя 1 минуту к месту происшествия прибыли огнеборцы отдельного поста ПЧ-26 из с.Долматово, пожарные из ближайших сел Пасьва и Воскресенское, добровольцы из с.Липовское. Совместными усилиями удалось не допустить уничтожения дома. Однако две семьи администрация с.Долматово уже расселила: квартиры после пожара уже непригодны к жизни.

Что касается причины пожара, то она связана с нарушением целостности печи. Дом уже давно был признан аварийным, а в морозы его середина просела. Балками перекрытий печи были деформированы, и через образовавшуюся щель огонь ушел в межэтажное перекрытие. Вероятно, дом будет расселен полностью, - сообщает портал "Безопасность АО".

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