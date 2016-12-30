В колониях области за год изъято почти 1500 сотовых телефонов

Личный состав исправительных учреждений УФСИН России по Архангельской области проводит активную работу по выполнению требований Правил внутреннего распорядка, запрещающих осужденным иметь и приобретать средства связи.

В сравнении с предыдущим годом за минувший 2016 год в четыре раза уменьшилось количество фактов поступления сотовых телефонов на режимные территории, что стало возможно благодаря проводимой профилактической работе. Так, сотрудниками регионального УФСИН было изъято 1430 средств мобильной связи. В основном они изымались при перебросах, в посылках, бандеролях, а также у родственников, приезжавших на краткосрочные или длительные свидания.

Несмотря на то, что пронос запрещенных предметов осужденным влечет за собой привлечение к ответственности, граждане нарушают закон, совершая противоправные деяния. Всего за минувший год были задержаны 133 нарушителя. 108 из них уже привлечены к административной ответственности, материалы на остальных находятся на рассмотрении в суде, кроме того возбуждено одно уголовное дело.

- Запрещенные предметы несознательные граждане прячут порой в самых неожиданных местах - в емкостях из-под шампуня, в банках со сгущенным молоком, в продуктах питания, сладостях. Но опыт сотрудников позволяет своевременно обнаруживать подобные тайники. Любые попытки передать осужденному мобильный телефон влекут за собой административное и даже уголовное наказание, а тот, кому предназначался сотовый - дисциплинарное взыскание, а порой и новое уголовное дело, - прокомментировал Михаил Глоба, начальник отдела безопасности УФСИН России по Архангельской области.