Житель Архангельска пытался похитить и убить бывшую сожительницу

Следственными органами завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за угон транспортного средства 29-летнего жителя областного центра в попытке похищения и убийства.

В 2016 году обвиняемый, из мести к бывшей сожительнице, написавшей заявление о привлечении его к уголовной ответственности за угрозы убийством, а также желая избежать уголовного преследования, решил совершить ее похищение и убийство. Реализуя преступный умысел, обвиняемый предпринял активные действия к организации преступления, в том числе к приисканию соучастников преступления. О приготовлении к совершению особо тяжкого преступления стало известно сотрудникам правоохранительных органов.

12 сентября 2016 года ночью в пути следования к месту проживания потерпевшей, которую с целью убийства подозреваемый планировал вывезти в Плесецкий район, организатор преступления задержан сотрудниками полиции.От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.