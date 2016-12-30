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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/12/48509.html

Происшествия

Топ-менеджеры Объединенной судостроительной корпорации за похищенные 60 млн отделались "условкой"

Топ-менеджеры Объединенной судостроительной корпорации за похищенные 60 млн отделались "условкой"
Вступил в законную силу приговор Северодвинского суда Архангельской области в отношении сотрудников системы Объединенной судостроительной корпорации, признанных виновными в хищении денежных средств в особо крупном размере у входящего в корпорацию предприятия Северодвинска ОАО "Северное производственное объединение "Арктика".

Фигуранты уголовного дела занимали высокие посты на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны, что позволило реализовать схему хищения денежных средств. 

Так, Артем Самцов - заместитель директора Департамента военно-технического сотрудничества «Объединенной судостроительной корпорации» и по совместительству член Совета директоров ОАО «СПО «Арктика», Роман Накозин - заместитель начальника производства по управлению бюджетом и закупками ОАО «ПО «Севмаш» и Дмитрий Бабушкин - заместитель генерального директора ОАО «СПО «Арктика» через подконтрольную Роману Накозину коммерческую структуру приобрели для ОАО «СПО «Арктика» электрооборудование по цене, многократно превышающей их действительную рыночную стоимость. 

60 млн рублей, именно такую сумму похищенных средств составила разница между рыночной и закупочной ценами, были обналичены и распределены между подельниками. 

Оперативные мероприятия одновременно проводились в Москве, Нижнем Новгороде и Северодвинске. 

В ходе следствия злоумышленники признали свою вину, раскаялись в содеянном, активно способствовали раскрытию преступления и полностью возместили имущественный ущерб на этапе следствия, нанесённый предприятию своими действиями, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. 

Суд признал злоумышленников виновными и назначил им наказание в виде условного лишения свободы на срок 4 года со штрафом в сумме 800 000 рублей (каждому), также назначил каждому из подсудимых дополнительный вид наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно - хозяйственных полномочий на срок 2 года. 

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