Психически нездоровый житель Ильинско-Подомского до смерти забил свою жену 8 января 2017 года по месту жительства в селе Ильинско- Подомское обнаружено тело 60-летней женщины. В ходе исследования установлено, что у женщины сломаны ребра и имеются множественные ушибы внутренних органов. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ходе следственно- оперативных действий, проведенных совместно с органами полиции, по подозрению в избиении задержан 61-летний супруг потерпевшей. От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что после празднования Нового года между ним и супругой, которая страдает психическим заболеванием, произошла ссора. На почве личной неприязни он нанес ей множественные удары руками по различным частям тела. Через несколько дней женщина скончалась по месту жительства, и он вызвал фельдшера, - сообщает пресс-служба регионального следкома. Нашли ошибку? Выделите текст,

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