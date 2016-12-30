Психически нездоровый житель Ильинско-Подомского до смерти забил свою жену

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В ходе следственно- оперативных действий, проведенных совместно с органами полиции, по подозрению в избиении задержан 61-летний супруг потерпевшей.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что после празднования Нового года между ним и супругой, которая страдает психическим заболеванием, произошла ссора. На почве личной неприязни он нанес ей множественные удары руками по различным частям тела. Через несколько дней женщина скончалась по месту жительства, и он вызвал фельдшера, - сообщает пресс-служба регионального следкома.