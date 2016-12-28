В Вельском районе пожар сделал восьмиквартирный дом непригодным для жизни

Накануне вечером произошёл пожар в двухэтажном деревянном доме в селе Долматово Вельского района.

Из восьми квартир жилыми были четыре, в них проживает девять человек, из них трое — дети.

Уже спустя 1 минуту к месту происшествия прибыли пожарные отдельного поста ПЧ-26 из с. Долматово, из ближайших сёл Пасьва и Воскресенское, добровольцы из села Липовское.

Совместными усилиями удалось не допустить уничтожения дома. Однако две семьи администрация Долматово уже расселила: квартиры после пожара уже непригодны к жизни.

Что касается причины пожара, то она связана с нарушением целостности печи. Дом уже давно был признан аварийным, а в морозы его середина просела.

Балки перекрытий печи были деформированы, и через образовавшуюся щель огонь ушёл в межэтажное перекрытие. Вероятно, дом будет расселен полностью, пишет arh112.ru.