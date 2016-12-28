В Архангельске уничтожат игровые автоматы

В областном центре на утилизацию отправлены сотни игровых аппаратов и компьютеров, которые использовались для проведения запрещенных законом азартных игр.

Это оборудование было изъято в ходе проверок, проведенных сотрудниками полиции в областном центре. Администраторы подпольных игровых клубов были привлечены к административной ответственности. А вот владельцев части изъятых аппаратов и другого оборудования установить не удалось. По решению судов они были признаны бесхозяйными и переданы для организации их уничтожения МТУ Росимущества в Архангельской области и НАО.

Всего бесхозяйными признаны 468 игровых аппаратов и более двухсот компьютеров, которые использовались для проведения запрещенных законом азартных игр. Часть из них уже уничтожена путем механической разборки.

Остальные будут утилизированы в ближайшее время. В переработку также направлена и другая видеотехника, сетевое оборудование, рекламные вывески и предметы офисной мебели, изъятые в подпольных игорных заведениях, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.