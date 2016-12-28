В Северодвинске на ТЭЦ-1 произошел пожар

Вчера в 23:45 на ТЭЦ-1 Северодвинска (Архангельское шоссе, 32) произошел пожар. В 9-этажном кирпичном здании теплоэлектроцентрали загорелись кабельные трассы двух котлов.

Пожару на социально-значимом объекте сразу же был присвоен повышенный, 2-й номер сложности. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ №7 и спецуправления ФПС №18 МЧС России.

На момент прибытия пожарных происходило открытое горение угольной пыли на кабельной трассе (уголь - основное топливо ТЭЦ-1).

Для организации тушения были отключены два котла из шести, задействованных в работе. Угрозы отключения электро- и теплоснабжения нет. Температурные параметры не снижались, отключений теплоснабжения и электроснабжения не возникло. Угрозы жизнедеятельности населения нет. В результате пожара никто не пострадал, эвакуировать работников не пришлось.

В 00:22 горение было локализовано, в 00:37 – полностью ликвидировано. Огнем повреждены кабельные трассы на 15 пог.м.

Всего для ликвидации пожара был привлечен 41 человек и 12 единиц техники.

В настоящий момент осуществлено временное подключение мощностей по резервной схеме через ТЭЦ-2. Северодвинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 работают в единой системе и обслуживают 140 социально-значимых объектов и 1342 жилых дома с населением более 186 тыс. человек. Даже при полной остановке ТЭЦ-1 возможно переключить тепловую и энергетическую нагрузку на ТЭЦ-2, что позволит в полном объеме покрыть потребности Северодвинска в тепловой и электрической энергии, - сообщает портал "Безопасность АО".